Il Mattino, De Luca: "Il Napoli ha regalato un tempo al Cagliari, ma non si può discutere il progetto"

Francesco De Luca, giornalista de Il Mattino, ha parlato della sconfitta del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Dopo una manciata di partite non si può mettere in discussione un progetto. Dopo la beffa contro il Cagliari ci sono dei punti sui quali Ancelotti deve riflettere, come il primo tempo sbagliato. Nella lettura delle varie analisi, leggo contestazioni al turnover, penso ci sia stato il problema di aver regalato un tempo. Nella ripresa ho visto le ombre delle gare come quella di Firenze dello scorso anno. Chiaro che poi pensavamo, forse in maniera sbagliata, che questo momento del campionato fosse propizio per il Napoli. A Lecce il Napoli ha giocato bene perchè ha aggredito gli avversari dal primo minuto, cosa che non si è vista contro il Cagliari".