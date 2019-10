Il Mattino, De Luca: "Napoli non ha retto il tour de force, Ancelotti sistemerà tutto"

Francesco De Luca, capo dei servizi sportivi de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ancelotti, per ciò che ha vinto nella sua carriera, non vuole nascondersi dietro ai discorsi dei fatturati o dei mercati fatti dagli altri. Lui del mercato azzurro ha parlato bene, poi è chiaro che le risorse della Juventus sono diverse. Il Napoli ha attraversato una fase complicata dopo la vittoria di Lecce, non ha retto il tour de force e Ancelotti ha subito cercato di andare avanti per sistemare la situazione".