Il Mattino, De Luca: "Prime due gare in trasferta, campagna abbonamenti resterà aperta più a lungo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de Il Mattino, Francesco De Luca: "La decisione di abbassare i prezzi è stata assolutamente giusta. Il San Paolo per molti mesi è rimasto vuoto, per questa motivazione ma anche per un campionato finito troppo presto. La prima risposta è stata confortante, ma vedremo il dato tra qualche settimana, iniziando il campionato con due trasferta la campagna abbonamenti resterà aperta più a lungo".