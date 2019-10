Il Mattino, Del Gaudio: "Racconto Genny 'a carogna è debole ed il club azzurro ha sempre preso distanze"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Leandro Del Gaudio, giornalista de Il Mattino che ha firmato gli articoli sulle rivelazioni del pentito 'Genny a' carogna': “Per le dichiarazioni di De Tommaso è stato aperto un fascicolo sui rapporti tra la sua persona e la società Napoli. Il primo episodio risale a un litigio con Lavezzi in una discoteca napoletana: De Tommaso ebbe da ridire con il giocatore che non doveva frequentare questi locali per il giro di droga; Pierpaolo Marino avrebbe poi mediato per far riappacificare lui e Lavezzi negli spogliatoi e nei locali del centro sportivo di Castel Volturno. Un altro, ancor più delicato, riguarda la presunta richiesta di De Tommaso per alcuni esponenti del clan Lo Russo, di assumere alla guida del settore giovanile Gianluca Grava che potrebbe costituirsi come parte lesa da queste dichiarazioni perché al momento risulta una persona integerrima. Ad ora in ogni caso non ci sono ancora riscontri su questi fatti esposti, ma sono in corso le indagini della Procura. De Tommaso sostiene di essere stato in grado di recarsi presso gli uffici marketing per parlare con Formisano, ma c’è da dire che quest’ultimo non si è mai occupato di assunzioni e questo indebolisce il suo racconto. La società si è mossa in larghissimo anticipo per prendere le distanze da questi influssi criminali, a partire dai calciatori che hanno frequentato la squadra: c’è la volontà strategica di evitare certe realtà”.