Il Mattino, il direttore Monga: "Pessimismo per ripartenza calcio, c'è velo di ipocrisia"

Federico Monga, direttore de Il Mattino di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è pessimismo per la ripartenza del calcio. C'è quasi un non-detto, un'ipocrisia. Noi stiamo lavorando da casa e il rientro in redazione sarà graduale. Il calcio è un lavoro come il mio. E in questo lavoro non si può garantire la distanza sociale, non si può fare. E c'è un altro problema: i medici delle squadre di calcio sono fortemente dubbiosi, anche perché le responsabilità sarebbero loro e dei club".