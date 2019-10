Il Mattino, Roano chiarisce: "Impossibile per un ente pubblico cedere il San Paolo a un euro"

Luigi Roano, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le parole di Aurelio De Laurentiis circa la cessione dello stadio al "valore simbolico di un euro": "Il tema dei sovrintendenti è un tema molto sentito anche per la politica, De Laurentiis ha ragione perché in Italia ci sono tanti paletti per fare uno stadio. Sarebbe però impossibile per un ente pubblico cedere il San Paolo per un euro, andrebbe contro tutti i canoni. C'è una via di mezzo che potrebbe migliorare il San Paolo dentro e fuori".