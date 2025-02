Il Mattino, Roano: “Manfredi ha fatto capire che ADL non vuole il Maradona”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il giornalista de “Il Mattino” Luigi Roano: “Stadio Maradona? Manfredi ha detto una cosa, che la mossa dovrebbe farla De Laurentiis. E quindi conferma che non c’è una volontà precisa del presidente del Napoli di procedere. Siamo in una fase di stallo che si porta avanti, ma abbiamo capito che è la società che non vuole fare questa mossa. Il famoso progetto ancora non si è visto. Evidentemente non c’è la scelta di puntare sul “Maradona”. E cosa ne sarà dello stadio è un problema che riguarda il Comune e non più la Società Sportiva Calcio Napoli.

Manfredi è fermo sulle sue posizioni: vuole un progetto che De Laurentiis non porta, ma il presidente del Napoli non esce neanche allo scoperto proponendo una soluzione diversa. È un peccato perché il tempo ci sarebbe, ma manca il passaggio di presentare un progetto operativo. Un nuovo sindaco nel 2026? Non è questo che potrà cambiare le cose, perché ad oggi De Laurentiis non vuole il “Maradona”.

Centro sportivo? Conte ha dato un bello scossone. Non è un caso che De Laurentis sia stato a Castel Volturno dopo le sue parole. Per quanto riguarda il centro sportivo a Napoli, ci sono stati dei sondaggi nell’area flegrea e Bagnoli, ma senza altri sviluppi”.