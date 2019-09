Il Mattino, Roano: "Non è accettabile consegnare spogliatoi a poche ore dall'esordio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il collega del Mattino Luigi Roano ha parlato dei lavori per il San Paolo: “Credo ci sia un evidente ritardo da parte del titolare dei lavori, consegnare gli spogliatoi a poche ore dall’inizio del campionato casalingo non mi sembra il massimo. Ci saranno sicuramente dei cattivi odori, non è accettabile per una squadra di caratura internazionale come il Napoli. Bisognerà verificare fino in fondo quali erano i patti, vorrei capire come mai in un anno di lavori sia stata lasciata per ultima la parte degli spogliatoi”.