Il Mattino, Roano: “Stallo per il Maradona, tra Sindaco e ADL c’è un muro"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista de Il Mattino Luigi Roano: "Infortunio Neres? Non mi fascerei la testa prima di una partita importante. Abbiamo delle defezioni importanti ma così come ero convinto che non avevamo necessità di fare mercato poiché la squadra che vince non si tocca ne sono altrettanto convinto adesso.

Il Sindaco Gaetano Manfredi era integro e tranquillo. La notizia ce l’ha data lui quando ha detto che lo stadio Maradona non è il centro per De Laurentiis di questo suo investimento sulle infrastrutture. Sullo stadio sono decisioni ancora da prendere, per il momento c’è solo un ragionamento interlocutorio. De Laurentiis non ha portato i progetti perché c’è ancora un'opzione diversa dal Maradona più conveniente e importante per la società.

De Laurentiis non vuole lo Stadio Maradona poiché non è conveniente ristrutturarlo ma mancherebbero delle cose importanti per il futuro. Ci sono due interessi diversi, uno rappresenta il pubblico e l’altro il privato che sono sacrosanti e legittimi e che raramente si sono sposati. Non è semplice coniugare le esigenze di chi gestisce il pubblico e di chi lavora nel privato. Tra il Sindaco di Napoli e il Presidente De Laurentiis c’è muro anche se comunicano tra di loro poiché sono due persone per bene. Stanno in campi completamente avversi. De Laurentiis butlata palla dall’altra parte dicendo che costruirà il suo stadio e che gli Europei sono un problema loro. Se vogliono impiegare lo stadio Maradona per gli Europei se lo ristrutturano loro, lui intanto si costruisce il suo stadio da un’altra parte e continua a giocare nel nuovo stadio fin quando non sarà finito il nuovo stadio. Bisognerebbe mettere il progetto entro l’anno 2025 e i lavori non inizieranno entro il 2028. Se De Laurentiis ha intenzione di costruire il suo stadio, lo farà. Costruire uno stato ex novo in un territorio vergine ci vuole meno tempo rispetto ad abbattere il Maradona e a ricostruirlo.

C’è uno stallo totale tra il Napoli e il Comune di Napoli, De Laurentiis non ha mai mostrato verso il Maradona una grande passione, lo ha dimostrato in questi anni ogni volta che ha dialogato con il comune. Lui è un imprenditore, gli serve un impianto per fare business e che sia nella sua completa gestione".