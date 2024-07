Il Mattino, Taormina: “Buongiorno superiore a Calafiori. Lukaku? Non è detto che arrivi”

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Pino Taormina, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen andrà via, è solo una questione di tempo. Va trovata l’intesa tra il Napoli ed il PSG, la strada è quella. E’ uno degli attaccanti che siano stati in Italia negli ultimi anni, ma le strade del Napoli e di Osimhen si stanno separando e questo è stato accettato anche da Conte. Non sono sicuro che arriverà Lukaku, c’è ancora qualcosa da sistemare tra Napoli e Chelsea. Le trattative sono tutte partite a scacchi tra le volontà dei calciatori, ma il prezzo del trasferimento dev’essere quello giusto.

Il Napoli ha preso il più forte difensore italiano, tra Buongiorno e Calafiori scelgo sempre il primo. Solitamente il Napoli prima vende e poi compra, invece ora c’è sovrabbondanza in difesa.

Brescianini per Gaetano? Spero che Gaetano vada via a titolo definitivo, è un signor calciatore. Ci sta che non rientri nei piani di Conte. Sembra che il Napoli stia accelerando per Brescianini, i rapporti col Frosinone sono idilliaci”.