Il messaggio del Sindaco Manfredi: "Napoli riparte! 1,3mld dal governo per tornare città leader!"

Attraverso i suoi canali social, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha pubblicato un messaggio di fine anno: "Napoli riparte. Il miliardo e trecento milioni di euro assegnati alla nostra città sono un segno, potente, delle aspettative che il governo ha in Napoli e nei napoletani e delle enormi potenzialità della nostra città.



Grazie al presidente Mario Draghi e al governo, a partire dal ministro Franco e al sottosegretario Garofoli, che hanno creduto in questo grande progetto di rilancio. Grazie a tutte le forze politiche che lo hanno fortemente sostenuto. E grazie ai napoletani che hanno avuto fiducia nel mio progetto di governo della città.



Adesso tocca a noi dimostrare di essere all’altezza della sfida, come Istituzioni e come cittadini. È possibile ricostruire Napoli soltanto attraverso un sforzo collettivo. Ora siamo chiamati a compierlo, con la consapevolezza di non essere più da soli e la certezza di riprenderci il posto che meritiamo: una città leader in Italia e in Europa".