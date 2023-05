Il messaggio di Careca: "Grazie a chi ha accettato la sfida di vestire questa maglia"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Complimenti a tutti per il terzo Scudetto". Antonio Careca su instagram celebra la vittoria del Napoli. L'attaccante brasiliano, che 33 anni fa vinse lo scudetto con la squadra campana guidata da Diego Armando Maradona, posta una foto dei festeggiamenti in città. "Complimenti a tutti per il terzo Scudetto. Grazie a tutti coloro che hanno accettato l'invito e la sfida di vestire questa maglia. Congratulazioni e ancora grazie a tutte le persone coinvolte per il regalo che ci avete fatto. Un altro grande momento importante nella vita di tutti i napoletani!!!", scrive l'ex campione brasiliano. (ANSA).