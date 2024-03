Il messaggio di Corbo per ADL: "Tu non sei questo, violenti la tua immagine. Vai via 15 giorni"

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista

TuttoNapoli.net

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal, è intervenuto Antonio Corbo, giornalista: "I tifosi del Napoli non hanno ancora apprezzato l’opera di Calzona, che ha messo tranquillità e serenità. Ha rimesso il tram sui binari, prima era un treno deragliato. Calzona ha la sua forza nella semplicità.

Attacco di ADL a Sky? Dopo quello che sentito dire dopo che è stato diffuso il video, ho scritto un messaggio a Da Laurentiis. Caro Aurelio tu non sei questo, stai violentando la tua immagine. Sei una persona rispettabile e gentile, con cui è piacevole parlare. Evidentemente è un momento difficile della sua vita. Aveva portato lui il Napoli in alto, mentre ora i risultati lo presentano come uno sconfitto in questo momento, e lui sta rivelando i segni di un contraccolpo. Non gli manderò più il messaggio che gli stavo scrivendo ma gliel’ho detto qui per Radio.

Vedo che lui sta cercando degli spunti laterali, come lo stadio a Bagnoli che per me è utopia. Il calcio è come una roulette: finora aveva girato a sua fortuna. Come una roulette ti dà l’illusione che andrà meglio al prossimo giro.

Sulla partita? Sono moderatamente ottimista, spero che stasera si risolveranno grandi problemi. Se così non fosse, consiglierei al presidente di andare 15-20 giorni a Los Angeles, prima di prendere grandi decisioni in maniera avventata".