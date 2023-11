Il Milan sapeva già di Tonali prima di cederlo? Ds Newcastle: "Difficile dirlo..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dan Ashworth, direttore sportivo del Newcastle, durante la conferenza stampa di oggi ha annunciato come la squadra inglese stia provvedendo a dar vita a un'indagine interna nell'ambito della squalifica a Sandro Tonali, non escludendo che il Milan sapesse i problemi del proprio ex giocatore: "È davvero difficile per me entrare nel merito di ciò che gli altri club fanno o non sanno. Tutto quello che possiamo fare è esaminare la nostra indagine interna e il nostro processo interno. È una domanda davvero difficile a cui rispondere, semplicemente non lo so".

Il ds del Newcastle non ha nascosto la propria amarezza in merito alle circostanze in cui è uscita la notizia del coinvolgimento di Tonali: "Ne siamo venuti a conoscenza per la prima volta quando c’era una potenziale accusa sui social media. La Federazione Italiana si è recata a Coverciano per parlare con Sandro. Nelle 48 ore successive tutto si è svolto rapidamente e c'era il rischio che potesse essere accusato - ha raccontato Ashworth -. Il nostro primo pensiero è stato proteggere il nostro giocatore, fa parte della nostra famiglia, e dargli l’aiuto e il sostegno di cui aveva bisogno. Volevamo capire esattamente cosa fosse successo e lavorare in modo trasparente con le autorità. Anche Sandro voleva farlo fin dall'inizio".

Si è parlato anche di una pesante riduzione economica del contratto di Tonali, fino a 140.000 sterline a settimana per un anno: "Potreste vederla in questo modo. All’interno del contratto c’è sempre una certa flessibilità - ha concluso Ashworth -. Dipende da come reagiscono quando infrangono una regola, ecc. Come club, sappiamo in che maniera Sandro ha agito da quando è scoppiata la questione".