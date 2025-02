Il Milan sostituisce Okafor con Sottil, De Maggio: "Scelgo 100 volte lo svizzero, vi spiego"

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Domani Conte farà una conferenza tale da creare molta tensione, in modo da tenere tutti sul pezzo, sviando il fatto che il Napoli sia primo. Okafor? Può fare tre ruoli, può subentrare a Neres, a Politano ed a Lukaku.

Subentrando a Neres ti dà l’opportunità di non abbassarti, è un acquisto indovinato e lo vedremo non appena avrà una forma accettabile. E’ Okafor mania sui social network, da quando è stato annunciato a Napoli ha avuto 150mila followers in più. Sottil? Io scelgo 100 volte Okafor. Per me Sottil è fumoso, non vedo costrutto che invece vedo Okafor”.