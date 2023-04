Il milanista Bertolucci: “Non mi piace per niente questo clima, spero non succeda nulla”

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, si è così espresso ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Bertolucci, ex tennista e tifoso del Milan, si è così espresso ai microfoni di Radio 24 nel corso di ‘Tutti Convocati’: “Non mi piace per niente questo clima che si sta respirando in vista di Napoli - Milan. Spero che resti solo una partita di calcio e non succeda nulla”.