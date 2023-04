Il milanista Ordine critica Spalletti: “Per fare un salto di qualità basta lamentele sugli arbitri”

"La mentalità relativa alle lamentele sull’arbitraggio va cambiata per fare un salto di qualità”.



TuttoNapoli.net

Franco Ordine, giornalista di fede rossonera e prestigiosa firma de Il Giornale, ospite negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato del successo del Napoli a Torino contro la Juventus e dello Scudetto che sta per arrivare: “Un episodio di cui non parla nessuno e che andrebbe mostrato nelle scuole calcio è quello di Osimhen, che in occasione di un possibile contropiede velenoso ferma il gioco con l’avversario a terra. Questo è il messaggio che fa partire un fuoriclasse non tanto dal punto di vista tecnico, ma come uomo.

Quando arriverà la matematica? Non bisogna fissare un appuntamento, godersela per una settimana in più può essere motivo di maggior soddisfazione ma anche di riflessione per gli altri sulla possibilità di sfruttare il calcio per organizzare una grande festa.

Napoli-Milan? Spalletti può trarre un insegnamento dall’eliminazione in Champions, soprattutto per come ha gestito la comunicazione e la tensione del confronto. La mentalità relativa alle lamentele sull’arbitraggio va cambiata per fare un salto di qualità”.