Il milanista Ordine: “Due punti persi per il Milan, non ha dato il colpo del KO al Napoli”

Il noto giornalista di fede milanista Franco Ordine, è stato ospite negli studi de ‘Il Bello del Calcio’: “Gioie e dolori per entrambe le squadre, i rossoneri vincevano e si sono fatti rimontare. Il Napoli poteva vincere nel finale. Le due formazioni hanno provato a ottenere i tre punti fino alla fine. Secondo me sono due punti persi per il Milan, che non ha dato il colpo del KO all’avversario quando poteva farlo. Mi domando cosa c’entra Garcia con il rendimento di alcuni calciatori: Rrahmani, ad esempio, lo scorso anno era da 9 mentre quest’anno è da 5 pagella”.