Il milanista Ordine sui pronostici Scudetto: “Lasciate che dicano che arriviamo quarti…”

Il noto giornalista di fede milanista Franco Ordine si è così espresso nel suoi editoriale per MilanNews: “Chi si meraviglia del fatto che il Milan venga considerato, dalle agenzie specializzate, al 4° posto dietro Napoli, Inter e Juve, quale candidato allo scudetto per il prossimo torneo, non deve assolutamente meravigliarsi. Lo sostiene anche qualche ex, tipo Bobo Vieri che magari non ha visto Reijnders, e manco lo conosceva prima che sbarcasse in Italia! È così da sempre.

Ed è forse un piccolo aiuto per Pioli: sono altri che devono vincere la seconda stella e il campionato del mondo! Deve risolvere alcuni problemi (tattici) Pioli e accompagnare Leao al prossimo step per smentire questi pronostici. Rafa è già “caldo” al punto giusto, secondo i miei occhi”.