Il milanista Salvini: “Non abbiamo i Maradona, ma Leao fa la differenza”

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Salvini, leader della Lega e noto tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Telelombardia’: “È un bel Milan. L’anno scorso abbiamo vinto senza che io lo sperassi minimamente: se vi dicessi che ero convinto di vincere lo Scudetto, mentirei. È venuta su una bella squadra, quest’anno anche meglio: al di là di qualche infortunio di troppo, bella squadra, sono contento. Poi quando vinci un derby 3-2 per me puoi andare avanti 3 mesi.

Leao? Penso abbia capito che Milano lo ama, San Siro lo ama, guardiamo Sandrino Tonali, per me è un modello: quando c’era bisogno si è tagliato lo stipendio e adesso ha firmato fino al 2027. Penso che questi ragazzi potranno andare lontano: se mantengono questa voglia, questa umiltà, questa compattezza, non abbiamo i Maradona però Leao quando c’è fa la differenza. Per lui lunga vita in rossonero”.