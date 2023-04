Il milanista Seedorf ammette: "L'arbitro non mi è piaciuto, nel 2T troppi gialli"

L'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf è intervenuto a Prime al termine della partita

L'ex centrocampista del Milan Clarence Seedorf è intervenuto a Prime al termine della partita: "Personalmente l'arbitraggio non mi è piaciuto per niente, non puoi iniziare in un modo e poi cambiare totalmente atteggiamento nel secondo tempo e ammonire per ogni cosa. L'ammonizione a Di Lorenzo è ingiusta, lui non fa niente, protesta leggermente ed è anche capitano. Mi dispiace per il Napoli che non potrà giocare con degli uomini a propria disposizione nella gara di ritorno. L'arbitro ha mischiato le carte e questo mi dispiace. A me piace vincere contro le squadre forti".