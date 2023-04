Il milanista Serafini: “Kovacs non ha influito sul risultato. Tifo del Maradona? Incide poco”

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato durante 'Sportitaliamercato' di Napoli-Milan

Luca Serafini, giornalista di fede rossonera, ha parlato durante 'Sportitaliamercato' di Napoli-Milan: "L'1-0 dell'andata conta come se fosse finito il primo tempo, c'è un piccolo vantaggio ma devi ripartire con la testa come se fosse 0-0. Kim e Anguissa sono due assenze importanti. Juan Jesus non è Kim, Ndombele è entrato bene all'andata. Da un certo punto di vista quella fisicità perduta si può recuperare con la ferocia.