Il ministro Abodi: "Chi chiede di rateizzare IRPEF non deve poter usare quei soldi sul mercato"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del suo intervento allo Sport Industry Talk, il ministro dello Sport, Andrea Abodi; ha affrontato anche il tema della rateizzazione dei versamenti IRPEF: "Io ho dato parere positivo ma sarà il ministero dell’Economia a decidere, poi servirà prendere provvedimenti federali per cui chi chiede la dilazione non possa usarli per fare acquisti. Chi chiede dilazione per 5 anni sia almeno a saldo zero, per garantire una parità nelle competizioni. Quindi prima si vede e poi si compra".