Il Ministro Abodi: "Non è vero che Moggi mi ha inviato una chiavetta con intercettazioni Calciopoli"

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato nel corso della trasmissione "Radio Anch'Io Sport" su Radio Rai1.

Cosa fare per allontanare gli incivili dagli stadi? "Ognuno può dare un contributo col proprio comportamento a proseguire nell'opera che con merito sta portando avanti Piantedosi. I club devono collaborare mettendo a disposizione dei filmati e anche in qualche modo indicare che sono indesiderati quelli che continuano con i cori razzisti e antisemiti. Chi si comporta così non è un tifoso ma un teppista".

Calciopoli: Moggi ha detto che le ha spedito una chiavetta USB con tutte le intercettazioni. È così?

"Se lo avessi ricevuta l'avrei trasmessa all'autorità giudiziaria. Ma non ho ricevuto nessuna chiavetta. Se vogliamo ripartire anche con una rivisitazione dell'accaduto, bisogna essere chiari e trasparenti: non ho ricevuto nessuna chiavetta".

Stadi italiani sono fatiscenti: è l'ora di muoversi?

"Io ricordo i primi interventi che ho fatto 13 anni fa a questi microfoni e non è cambiato molto. L'europeo è una grande opportunità perché sembrano fatti per noi. Dobbiamo cercare di semplificare tutto e il lavoro del governo va in questa direzione. Ci sono 10 stadi più 1 che potrebbero essere coinvolti e dunque c'è molto lavoro da fare".

Giustizia sportiva e i vari casi che stanno nascendo di settimana in settimana, cosa ne pensa?

"Abbiamo bisogno di chiarezza. Non è un tema di maglia. Si rischia di trasferire la giustizia sportiva a una semplice partita di calcio. Dovremmo essere tutti dalla stessa parte. Ci vedremo in settimana con Gravina e chiederò un incontro con i presidenti delle Leghe. Serve trasparenza e chiarezza, oltre allo stesso metro per tutti".