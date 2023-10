Il mito di Osimhen incorona l'azzurro, Drogba: "Altro che Haaland e Mbappé, Victor è il più forte"

Didier Drogba, ex attaccante del Chelsea e della Costa d'Avorio, nel corso di una cerimonia in Francia ha mostrato tutta la sua ammirazione per Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net © foto di Alessio Alaimo Didier Drogba, ex attaccante del Chelsea e della Costa d'Avorio, nel corso di una cerimonia in Francia ha mostrato tutta la sua ammirazione per Victor Osimhen. Come riportato dal portale Npflupdates.com l'ex bomber, idolo proprio dell'attaccante del Napoli, ha ammesso che in questo momento non ci sono paragoni che tengono con Haaland e Mbappé: l'azzurro è il suo centravanti preferito.