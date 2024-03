Il Napoli dice addio alla Champions? Quagliarella: "È un passo falso molto pesante..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Passo falso del Napoli per la rincorsa Champions. Nell'anticipo della 28esima giornata di Serie A, infatti, la squadra di Calzona pareggia 1-1 col Torino e resta alle spalle dell'Atalanta a quota 44. Al Maradona, nel primo tempo, ci pensano i due portieri Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio, nella ripresa Kvaratskhelia (61') sblocca il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64') pareggia in rovesciata sugli sviluppi di un corner.

Questo il commento di Fabio Quagliarella, ex attaccante tra le altre proprio del Napoli, direttamente dagli studi di Sky Sport al termine della gara del Maradona: "Il Torino ha giocato come sa, è una squadra che ti fa giocare male. Il Napoli ha trovato un gran gol con una grande azione, poi Sanabria con un'altra bella rete ha trovato un pareggio importante per i granata. Il Napoli così perde ancora terreno là davanti. Se è l'addio definitivo del Napoli alla Champions? È un passo falso molto pesante...".