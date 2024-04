Il Napoli spiegato con semplicità da Gasperini: "Resta forte, ma si vede che non ha entusiasmo"

L'umiliazione subita contro l'Atalanta testimonia anche le difficoltà nel Napoli nel calarsi nei nuovi obiettivi e lottare per l'Europa secondaria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'umiliazione subita contro l'Atalanta testimonia anche le difficoltà nel Napoli nel calarsi nei nuovi obiettivi e lottare per un posto in Europa League o conference. Sensazione rimarcata nel post-partita in conferenza stampa anche da Gian Piero Gasperini che in un passaggio s'è espresso con grande sincerità: "

Ha trovato un Napoli demotivato? Quali sono i demeriti del Napoli? “Il Napoli sta vivendo una stagione particolare, tutte le volte che sembra possa rilanciarsi magari succede come oggi. Non è facile gestire, probabilmente, il campionato dell’anno scorso. Nonostante il valore indubbio dei giocatori e della squadra e anche l’impegno, oggi ho avuto la sensazione che sia una squadra che non ha l’entusiasmo, in questo momento non sarebbe facile averlo. Però riamane sempre una squadra di assoluto valore".