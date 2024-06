Il nostro titolo smaschera chi si limita al titolo: Del Genio aveva elogiato Spalletti

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così un articolo apparso sul nostro portale.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato così un articolo apparso sul nostro portale: "Lo avevo previsto in trasmissione a Telecapri che il titolo acchiappa click per i siti e acchiappa insulti per me sarebbe arrivato puntuale. I commenti di quelli che non hanno seguito la trasmissione sono insignificanti perché basati su un titolo per attirare fessacchiotti.

Ora i miei amici di Tuttonapoli pubblicheranno per correttezza anche questo mio post, il titolo lo suggerisco io, anche noi di Tuttonapoli facciamo titoli acchiappa click o acchiappa fessacchiotti, Del Genio ha elogiato e non criticato Spalletti come sembra dal nostro titolo. Grazie".

In effetti, il collega (con il quale ci scusiamo, noi a nome di chi lo ha insultato) ha ragione: il nostro titolo era volontariamente forzato, ma a tutti sarebbe bastato aprire l'articolo per capire bene il concetto da lui espresso. Purtroppo non lo fa più nessuna e questa è la più triste notizia che ne viene fuori.