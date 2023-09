Il paragone di Chiariello: “Ieri Raspadori mi ha ricordato Zalayeta”

Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, ha commentato il successo dell’Italia contro l’Ucraina ai microfoni di Tvplay

Umberto Chiariello, giornalista e volto di Canale 21, ha commentato il successo dell’Italia contro l’Ucraina ai microfoni di Tvplay: “L’Italia si è rispecchiata, nel bene e nel male, in un solo giocatore: Giacomo Raspadori. Raspadori ha fatto Zalayeta. L’attaccante uruguaiano è stato il più grande centravanti che si è mai visto su un campo di calcio fuori dall’area di rigore. Era un fenomeno per come legava e cuciva il gioco, mandava dentro i compagni, ma in area di rigore era una pippa clamorosa. Raspadori ha fatto una partita eccezionale nel tenere palla, nel legare il gioco, nel saper mandare dentro i compagni, avesse segnato avrebbe fatto una partita favolosa.

Il suo problema è che da un po’ di tempo non trova la porta. Ha sbagliato anche un rigore in campionato che gli ha gentilmente concesso Osimhen. Hi rivisto quel Raspadori dell’anno scorso che giocava al posto di Osimhen in un Napoli che vinceva tutte le partite. Poi si è perso nel finale di campionato, ieri sera ha giocato molto bene ma un centravanti che sbaglia i gol è un problema”.