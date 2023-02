Il paragone di Floro Flores: “Beto mi ricorda Osimhen appena arrivato a Napoli”

Così l'ex attaccante dell'Udinese Floro Flores intervistato da Il Messaggero Veneto

"Sottil sta creando le basi per il futuro senza Deulofeu e questa Udinese non merita di essere fischiata". Così l'ex attaccante dell'Udinese Floro Flores intervistato da Il Messaggero Veneto: "I tifosi non devono preoccuparsi perché il campionato è ancora lungo. Le vere preoccupazioni nascono quando una squadra non fa gioco e non va al tiro, tutto il contrario dell’Udinese che invece è viva e ha provato a vincere fino alla fine.