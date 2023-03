Il paragone di Gautieri: "Zielinski come Fusi nel Napoli di Maradona"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, ex calciatore.

TuttoNapoli.net

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Carmine Gautieri, ex calciatore: “Le sconfitte non fanno mai piacere, lo stesso De Laurentiis non sarà contento della sconfitta contro la Lazio, ma può succedere. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario sotto tutti gli aspetti e una sconfitta ci può anche stare. Questa squadra sta viaggiando a mille all’ora e poi va detto che anche contro la Lazio se l’è giocata. La sconfitta non deve allarmare, 15 punti di vantaggio sono tantissimi e rappresentano la grandezza del campionato che sta facendo il Napoli.

Spalletti sta mettendo i giocatori nella condizione perfetta per esprimersi al massimo. Il Napoli oggi ha le ali e nel campionato italiano sono anni che mancano. Non solo sotto l’aspetto finalizzativo, ma nell’uno contro uno le ali fanno la differenza. Zielinski lo conosciamo bene nella fase di possesso palla, ma anche in fase di non possesso dà un equilibrio importante alla squadra. Nel Napoli di Maradona c’era Fusi che non aveva i riflettori puntati addosso, ma quando mancava si vinceva pure, ma lo si faceva con difficoltà. Con questo voglio dire che ci sono dei giocatori che danno equilibrio.