Il paragone di Renica: "Garcia aveva una Ferrari, ma ora la fa andare piano"

Campione d’Italia con il Napoli di Maradona, Alessandro Renica è stato intervistato da Il Mattino

Campione d’Italia con il Napoli di Maradona, Alessandro Renica è stato intervistato da Il Mattino per affrontare le problematiche evidenti nella squadra rilevata da Rudi Garcia in questa stagione: "La difesa? Credo sia un problema di squadra. Non è tutto legato all’assenza di Kim. Le difficoltà sono legate a un discorso di squadra. L’anno scorso pressavano tutti alti e così aiutavano la difesa. Quest’anno non si vede più quell’aggressività nel recupero della palla che aveva caratterizzato il Napoli di Spalletti", il pensiero dell'ex difensore dei partenopei.

Eppure il neo tecnico del Napoli ha ribadito più volte la sua intenzione di non voler guardare al passato modus operandi, concentrandosi solo sul presente. Una scelta, a detta di Renica, "sbagliata", che consiglia invece il contrario: "Si vada a vedere le immagini delle partite del Napoli dell’anno scorso. Così si renderà conto che quella squadra aveva già tutte le idee. Il Napoli sapeva cosa fare ogni volta. Se hai tra le mani una Ferrari non la devi modificare a meno che non la fai diventare ancora più veloce. Ma se addirittura la fai andare più piano c’è un problema grosso".