Il paragone di Tardelli: "I colpi di Kvaratskhelia mi ricordano Gigi Meroni"

TuttoNapoli.net

Nel suo consueto fondo sulle colonne de La Stampa, l'ex Campione del mondo Marco Tardelli ha parlato dell'asso del Napoli Khvicha Kvaratskhelia facendo un paragone suggestivo: "In questi giorni ho letto un articolo che raccontava Gigi Meroni e, subito dopo aver visto la partita di Champions fra Napoli e Eintracht, mi è venuto in mente Kvaratskhelia. Lo avevo paragonato a George Best, ma in realtà il paragone con Gigi lo trovo più calzante.