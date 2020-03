Il Premier Conte: "Quando riapriremo l'Italia? Presto per dirlo"

Lunga e dettagliata intervista del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a La Stampa. Il premier sottolinea l’importanza della sospensione da parte dell’Europa del patto di stabilità (“possiamo pensare di nuovo a sostenere sanità, imprese e famiglie”), quindi prova a proiettarsi in avanti, verso il futuro: “E’ presto per dirlo. Questi saranno i giorni più difficili perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta e i numeri cresceranno. Siamo in attesa, nei prossimi giorni, degli effetti delle misure adottate. Molto dipende dal comportamnto responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima. Se sono preoccupato? E’ il momento delle scelte, anche tragiche. Priorità assoluta alla tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Siamo consapevoli che è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del paese, ed è per questo che le nostre scelte sono sempre molto ponderate”.