Il rammarico di Garcia: "In preparazione poche prove al completo, ma niente scuse domani!"

Rudi Garcia ha parlato anche della preparazione mostrando un po' di rammarico per non aver avuto tutto il gruppo a disposizione.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato anche della preparazione mostrando un po' di rammarico per non aver avuto tutto il gruppo a disposizione.

C'è qualche giocatore che allenandolo l'ha sorpresa?

"Ho trovato tanto talento, ma prima ancora uomini di qualità. Sono uomini perbene, pensano collettivamente, è un gruppo abbastanza facile da gestire. Amano lavorare, hanno abitudine e quando qualcosa funziona è giusto tenerlo, ma ci sono anche altre cose da migliorare, da aggiungere e devo dire che ascoltano, hanno curiosità, su tutti i piani, dai sistemi di gioco alle palle inattive ma anche all'approccio alla gara. Sono contento del lavoro svolto anche se pure nel passato ho avuto momento migliori ma anche peggiori sulla preparazione con chi poteva partire ma è ancora qui per mia grande felicità. Ma questo ci ha impedito di preparare la squadra che avevo in testa, ma niente scuse per domani".

Vedremo già da domani qualche sua novità?

"Vediamo nell'atteggiamento e nel gioco, la risposta in piccola parte, perché sarà 1/38, ma arriverà durante la gara. Non possiamo dire tante cose prima, c'è un avversario. Voglio vedere l'atteggiamento giusto, se è così il risultato sarà positivo".