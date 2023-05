Il retroscena di ADL: "Volevo il Napoli già nel 1999, ma Ferlaino mi fece causa"

Nella sua intervista a Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena:

Nella sua intervista a Repubblica, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha svelato un retroscena: "Nel 1999, ricordo come se fosse ieri, mi presentai ai giornalisti con un assegno della Bnl di 120 miliardi di lire per comprare il Napoli, lo strappai in due e dissi che lo avrei riunito dopo aver fatto la due diligence. Ferlaino mi fece causa, adducendo che gli avevo distratto la campagna abbonamenti. Tornai negli States. Nel 2004 in vacanza a Capri appresi dai giornali che il Napoli era fallito. Preparai 37 milioni in assegni circolari".