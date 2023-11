Il retroscena di Ceci: "Maradona si opponeva a Bianchi e apriva i cancelli del centro Paradiso"

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

© foto di Pierpaolo Matrone

Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Marinavo la scuola per venire qui al Centro Paradiso per vedere Maradona. Diego deliziava chi aveva la fortuna di vedere le sue gesta durante la settimana. Ricordo che Bianchi decideva di non aprire i cancelli e Maradona s’opponeva per far sì che in tanti potessero vedere gli allenamenti.

Napoli è fucina di talenti di calcio e per abbracciare questo progetto del Centro Paradiso devi solo amare il calcio. Cannavaro non vuole spezzare quel cordone ombelicale che c’è tra Napoli e Maradona. Mazzarri? Napoli ha bisogno di uno scossone, Napoli ha i mezzi per rifare la storia di un campionato che sembrava chiuso”.