Il retroscena di Fedele: “Lindstrom non è un tornante, era stato scelto al posto di Zielinski”

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco’

TuttoNapoli.net

Il dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Fuorigioco’: “Lindstrom non è un tornante! Il tornante deve avere 70 metri nelle gambe sia nella fase di possesso che di rincorsa, quindi lui il tornante non può farlo mai! Lindstrom è un giocatore visionato da Giuntoli ed era stato scelto come sostituito di Zielinski”.