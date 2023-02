Il retroscena di Longhi: “Anche l’Inter seguiva Kvara ma lo scartò per un motivo”

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Bruno Longhi ha rivelato che anche l'Inter ha seguito Kvaratskhelia

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Sportiva il giornalista Bruno Longhi ha rivelato che anche l'Inter ha seguito Kvaratskhelia, rivelazione del Napoli di Spalletti, ma i nerazzurri hanno preferito puntare su altri profili: "È stato seguito anche dall’Inter, ma non giudicato adatto al 3-5-2. Sono scelte che vengono fatte anche in base alle esigenze di organico in quel momento".