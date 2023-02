Il retroscena di Schwoch: "Avevo firmato per il Napoli di ADL, ma saltò tutto e gli consigliai Calaiò"

Stefan Schwoch ha rivelato un retroscena a Canale 8 alla trasmissione Legends

Stefan Schwoch ha rivelato un retroscena a Canale 8 alla trasmissione Legends: "Quando il Napoli era in C1 e io ero a Vicenza il Napoli mi chiese di tornare. Io dissi di sì per gennaio e avevo anche già firmato, poi però mi separai da mia moglie e non me la sentivo di lasciare i figli a casa. Chiamai Marino, gli dissi che avevo firmato ma che potevo non avere la testa giusta per giocare. Quindi rinunciai e gli dissi di prendere Calaiò".