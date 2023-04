Il retroscena di Spalletti: "Quando chiamò il Napoli ne parlai coi miei figli e mi dissero una cosa..."

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche dell'importanza dello Scudetto a livello personale

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato anche dell'importanza dello Scudetto a livello personale, svelando un retroscena risalente al momento della chiamata di De Laurentiis: "Mancano ancora dei punti, non si è fatto ancora. Ricordo quando ne parlai in famiglia, condivido con due figlioli ormai grandi, e tutti e due, come se fossero stati in curva ad un gol di Maradona, mi hanno detto a Napoli non si può non andare, ma poi si deve vincere perché ci sono stati allenatori e calciatori fortissimi che hanno fatto un calcio magnifico che mi ha sempre entusiasmato.

C'è una sola possibilità per uscirne gioiosi, vedo anche dalle dichiarazioni che si esce scontenti se non si vince... (ride, ndr).