Il romanista Liguori: "Stimo tanto Garcia, è un uomo vero! Fu beffato a Torino..."

Paolo Liguori, ex direttore di TgCom e tifoso della Roma, ha parlato del nuovo tecnico del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Paolo Liguori, ex direttore di TgCom e tifoso della Roma, ha parlato del nuovo tecnico del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sono un grande estimatore di Garcia, per quello che l’ho visto fare può fare molto bene. E’ uno che si diverte ed è un appassionato di calcio. Nella sua autobiografia è stato sorprendente, perché si respira il calcio vero negli spogliatoi del Lille dove lui accompagnava il padre. Grazie a quel libro di Garcia scoprii perché Totti era affezionato a Lippi. Garcia è un uomo vero, io scommetterei su di lui. Il primo anno a Roma con le 10 vittorie consecutive, arrivò secondo dietro alla Juve dei record. Fu l’anno in cui Garcia suonò il violino a Rocchi ed ebbe la squalifica. A Torino fu una beffa, la Roma senza quell’errore poteva vincere e il finale sarebbe stato diverso.

Osimhen e Kvara come Gervinho e Salah? Osimhen e Kvaratskhelia sono gli attaccanti adatti per lui. Sabatini non voleva prendere Gervinho, ma poi lo prese perché fu l’unico acquisto che gli indicò Garcia.

Allenatore giusto per aprire un ciclo? Il ciclo l’ha aperto Spalletti, si può continuare su quella strada”.