Il rossonero Salvini: "Non recrimino per l'arbitro, il Napoli ha meritato di vincere col Milan"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto l'Onorevole Matteo Salvini, leader della Lega: "Felice? Eh certo, fa sempre piacere perdere in casa! Pasqua? Non sono di quella parte del popolo rossonero che contesta: abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere. Il Napoli ha giocato bene? Se uno ricorda i Milan-Napoli di anni fa la prestazione non è a livello dei ricordi ma il Napoli è stato sicuramente superiore nel primo tempo. Poi quando segni hai ragione, chi segna vince. A me non interessa il VAR, l'arbitro o la recriminazione. Speriamo che giovedì si torni a sorridere ma qualcuno degli 11 rossoneri non era a livello.

Meglio Gattuso o Pioli? Legato a Gattuso ma l'attualità è Pioli quindi ringrazio il mister per ciò che ha tirato fuori da una squadra che non pensavo potesse essere al secondo posto in questo momento. Oggi sono a Napoli e siamo in zona rossa però in contro riservatamente alcuni imprenditori della città e della provincia. Salute e lavoro sono l'emergenza, l'Europa ha fallito anche sulla fornitura dei vaccini e infatti stiamo lavorando per prenderli noi altrove e produrli. Rigori per il Milan? Te li danno se entri in area. Su ieri poteva e esserci o non esserci ma non è quello che ha cambiato la partita.