Il sarto napoletano di Mancini sull’ipotesi Napoli: “Ama la città, per me sarebbe un sogno”

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Gianni Marigliano, storico sarto napoletano ed amico di Roberto Mancini, ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le voci che accostano il tecnico alla panchina del Napoli: “Sarebbe un sogno vederlo come nuovo allenatore del Napoli e non perchè è mio amico da sempre, ma perchè Napoli è una città elegantissima e avere uno come lui sarebbe il massimo. Diversamente da altri, lui ama Napoli in tutto e per tutto pur non lavorandoci”.