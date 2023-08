Il Sindaco Manfredi: "Napoli merita uno stadio di livello, ne ho parlato con Abodi"

Questo l'auspicio del primo cittadino partenopeo Gaetano Manfredi, intervistato da Il Mattino, in merito all'impianto cittadino.

Uno stadio di livello per la città di Napoli. Questo l'auspicio del primo cittadino partenopeo Gaetano Manfredi, intervistato da Il Mattino, in merito all'impianto cittadino. “Ho parlato con il Ministro Abodi, perché Napoli merita uno stadio di livello, pure in vista della candidatura per gli Europei del 2032" spiega Manfredi al quotidiano.

