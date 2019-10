Il solito Cruciani: "Rispettato protocollo VAR, a Napoli cagnara esagerata! Apocalisse eccessiva..."

Giuseppe Cruciani, giornalista di Radio24, ha voluto ribadire la sua posizione sui fatti di Napoli-Atalanta nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non sto dicendo che ha ragione La Gazzetta dello Sport. La questione è un po' controversa, non è così lampante. Rivedendo l'episodio 3-4 volte si può interpretare l'azione come fallo di Kjaer. Anche l'espulsione di Ancelotti è assurda. Voglio puntualizzare che non ho mai detto che era fallo di Llorente su Kjaer, voglio chiarirlo. La cagnara successiva, a firma di De Laurentiis e l'apocalisse di Napoli di oggi, è esagerata. Sui contrasti in area non c'è l'usanza di andare a rivedere. L'errore diventa chiaro ed evidente solo se lo rivediamo tante volte. Il motivo per cui non va a rivedere l'azione al VAR è che il protocollo del VAR non prevede che automaticamente l'arbitro vada al monitor. Il VAR dà una discrezionalità all'arbitro, a meno che non c'è un errore clamoroso. Sinceramente il movimento che si sta avendo adesso mi pare eccessivo, questo voglio ribadirlo".