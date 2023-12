Il solito Mourinho a Roma Tv: “Una sola squadra in campo anche in 11 vs 11”

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato ai canali della società la vittoria per 2-0 della sua squadra contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato ai canali della società la vittoria per 2-0 della sua squadra contro il Napoli: "Questo è un regalo di Natale per i tifosi che sono sempre qui con la squadra. Abbiamo parlato prima della partita, dovevamo vincere perché sarebbe cambiato il nostro Natale e per i tifosi. Abbiamo fatto una buona partita. Sono sicuro che qualche illuminato parlerà dei rossi, però io il primo tempo l'ho visto bene. 11 contro 11 ma in campo c'era solo una squadra. Due palle gol bellissime, bellissime. Meret non so come ha parato quella palla lì su Bove. Ho visto solo una squadra che ha giocato molto molto bene. Nel secondo tempo andavano gestiti tutti quei gialli, li ho gestiti con cambi che non volevo fare ma avevo paura di quella situazione. Poi con loro in 10 abbiamo pensato tutti in modo molto veloce, abbiamo deciso veloce e abbiamo deciso bene. Poi il merito è tutto dei ragazzi, che hanno fatto una partita straordinaria in 11 contro 11, contro 10 e contro 9. Molto meritata, molto bravi anche nel gestire".

I cambi sono stati decisivi.

"L'inerzia della partita si crea dal 1'. Quando prendi un palo e Meret fa quella parata, si può dire mamma mia sarà una notte nera. Però si capisce subito l'inerzia di una partita. Poi i subentrati hanno fatto benissimo. Lorenzo non mi ha sorpreso peerché ha fatto una settimana di lavoro straordinaria, da capitano. Da capitano che sapeva che non sarebbe stato la prima scelta. È stato un grande esempio di lavoro e professionalità. Stephan in 10 è un'ala pura, Zeki è entrato fresco. Azmoun è più tecnico del Gallo, che ha alcune cose che Azmoun non ha. Però vittoria meritatissima".