Il sospetto di Cuccureddu: "La Juve aspetta Guardiola altrimenti avrebbe già ufficializzato Sarri"

Ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Antonello Cuccureddu: “ Io dissi in tempi non sospetti che per chiudere il cerchio l’unica cosa sarebbe stata puntare su Guardiola, poi è chiaro che c’è una giostra in cui saltano molti allenatori. Sicuramente mi chiedo come mai non si sia ancora ufficializzato l’allenatore. Forse stanno ancora aspettando Guardiola, altrimenti Sarri lo avrebbero già ufficializzato”.