Il tifoso del Bologna Casini: “Napoli e Atalanta più forti di noi, ma sogno il 4° posto”

L’ex Presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini, grande tifoso del Bologna, si è espresso ai microfoni di LaPresse sulle prospettive degli emiliani: "A noi interessa l'Europa, non ci vogliamo montare la testa. Ci sono squadre più forti di noi come il Napoli e l'Atalanta, pero' non e' vietato sognare. È un bel Bologna, una squadra attrezzata, umile, motivata.

Una squadra che diverte e che, a differenza delle altre non ha nulla da perdere. Ieri sera ho visto l'Inter con la Lazio, e' una squadra che ha una solidità impressionante. È di gran lunga la squadra più forte del campionato. Andiamo a Milano, non abbiamo niente da perdere, ma partiamo da sfavoriti. L'Inter e' un'armata, non si discute. Se son rose fioriranno".