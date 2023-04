Il tifoso del Man City Noel Gallagher: "Finale Champions? Vorrei l'Inter, non sono molto bravi…”

Il noto cantante Noel Gallagher, ospite di Sky Sport, ha parlato della sua squadra del cuore, il Manchester City

Il noto cantante Noel Gallagher, ospite di Sky Sport, ha parlato della sua squadra del cuore, il Manchester City: "Se batteremo l'Arsenal vinceremo noi il campionato. Possiamo anche portarci a casa la Champions, ma sarà difficile. Intanto pensiamo a mercoledì, poi però avremo probabilmente il Real Madrid. Con Haaland tutto è possibile...".

Chi vorrebbe in un'ipotetica finale contro un'italiana?

"Se devo scegliere dico l'Inter, perché non sono molto bravi e Lukaku non sta giocando bene. In questo momento il Napoli è meglio del Milan e credo che sarebbe la finale più bella...".